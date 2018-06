Cloppenburg Die Polizei Cloppenburg hat nach zwei Vorfällen mit Exhibitionismus einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann wurde im Bereich einer Cloppenburger Schule aufgesammelt, die Ermittlungen dauern an.

Der erste Vorfall ereignete sich am Montag um 7.25 Uhr. Auf dem Schulweg kam einer zehnjährigen Cloppenburgerin ein unbekannter Mann entgegen. Laut Polizeiangaben war der Reißverschluss seiner Hose geöffnet, und er manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Gegen 17.15 Uhr ereignete sich ein gleicher Vorfall an der Königseestraße. Diesmal kam der Mann einer 7-Jährigen entgegen und nahm sein Geschlechtsteil in die Hand.

Ob die Taten zusammenhängen und ob es sich bei dem Verdächtigen um den Täter handelt, müssen erst die Ermittlungen ergeben, sagt der Sprecher der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Dirk Wichmann.

Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein.Er soll auffällig blass gewesen sein und eine sehr spitze Nase haben. Außerdem soll er dunkle Haare mit einem Pony und einen sogenannten Dreitage-Bart haben. Der Mann soll laut Polizeiangaben eine blaue Hose und einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzen Streifen auf den Schultern getragen haben.

