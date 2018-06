Cloppenburg Die Vorwürfe klangen heftig: Ein 12-jähriger Cloppenburger gab an, am 04. Juni dieses Jahres brutal von drei unbekannten Tätern verprügelt worden zu sein. Auch sein Handy sei bei dem Überfall an der Leharstraße, im Bereich der dortigen Schule, zerstört worden. Jetzt gibt es eine Wende in dem Fall.

Wie die Polizei Cloppenburg am Montagmorgen bekannt gab, hat ein solcher Angriff durch unbekannte Täter nie stattgefunden. Der 12-Jährige hatte die tätliche Attacke vorgetäuscht und das Smartphone gemeinsam mit einem Freund selber beschädigt.

„Da es sich um strafunmündige Kinder handelt, können aufgrund der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten keine weiteren Angaben zu den näheren Umständen gemacht werden“, berichtet Polizeisprecherin Maren Otten.