Vorfall mit der Nordwest-Bahn in Cloppenburg: Einkaufswagen auf Gleisen: Notbremsung

Cloppenburg Unerwünschter Halt für 35 Fahrgäste der Nordwest-Bahn am Mittwochabend in Cloppenburg. Etwa gegen 18.30 Uhr musste der Lokführer, der kurz zuvor den Bahnhof Cloppenburg in Richtung Osnabrück verlassen hatte, im Bereich der Friedrich-Pieper-Straße die Notbremsung einleiten. Unbekannte hatten einen Einkaufswagen auf die Gleise gelegt, informierte die Polizei. Der Zug kam nicht rechtzeitig zum Stillstand und erfasste den Einkaufswagen. Dadurch entstand am Triebwagen leichter Sachschaden. Alle 35 Insassen des Zuges blieben aber unverletzt.

Die Feuerwehr Cloppenburg, die mit 20 Einsatzkräften ausrückte, wurde hinzugerufen, um die Unfallstelle auszuleuchten. Ein Notfallmanager der Bahn nahm den Zug in Augenschein. Der Triebwagenführer wurde gewechselt, Ersatz kam aus Osnabrück. Mit Verspätung von mehr als einer Stunde konnte die Bahn dann ihre Fahrt fortsetzen.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Verursachern dauern an.

