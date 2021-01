Vorfall vor der Dienststelle: Randalierer (39) beißt Polizisten in Cloppenburg

Cloppenburg Randaliert und einen Polizisten ins Bein gebissen hat am Sonntagmorgen ein stark alkoholisierter Mann aus Vechta. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände der Polizeiwache in Cloppenburg an der Bahnhofstraße. Der 39-Jährige sollte nach einem vorausgegangenen Einsatz in Gewahrsam genommen werden und wurde deswegen um 7.30 Uhr zur Dienststelle gebracht.

Beim Aussteigen aus dem Funkstreifenwagen biss der 39-Jährige einem 25-jährigen Polizeibeamten ins Bein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der 39-Jährige konnte überwältigt und in Gewahrsam gebracht werden, heißt es von der Polizei. Hier verhielt sich der 39-Jährige weiterhin aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Der verletzte Polizeibeamte wurde von Rettungskräften behandelt und konnte weiter arbeiten, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

