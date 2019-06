Cloppenburg Der Landkreis Cloppenburg gibt aufgrund der Wetterlage Hinweise zur Waldbrandgefahr. Die regionale Waldbrandgefahr liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zurzeit bei Stufe 3. Der Landkreis bittet die Bürger, sich bei Waldbesuchen umsichtig zu verhalten und sich der Gefahr von Waldbränden bewusst zu sein. Sollten Brände entdeckt werden, ist umgehend die Feuerwehr unter 112 zu verständigen, um so eine schnelle Brandbekämpfung zu ermöglichen.

Um Brände und damit Gefahren für Menschen, Tiere und Pflanzen zu verhindern, wird darauf hingewiesen, dass es gemäß § 35 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober grundsätzlich verboten ist, in Wald, Moor und Heide oder in gefährlicher Nähe davon zu rauchen beziehungsweise Feuer anzuzünden und brennende oder glimmende Gegenstände wegzuwerfen.

Darüber hinaus ist das Grillen nur mit Erlaubnis und auf angelegten Grillplätzen gestattet. Ausnahmen sind nur in einem bestimmten Rahmen für Waldbesitzende, sonstige Grundbesitzende, ihre Bediensteten sowie zur Jagd befugte Personen zulässig.

Wer sich nicht an diese gesetzlichen Verbote hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei steigender Brandgefahr gegebenenfalls ein darüber hinausgehender Schutz durch eine Eilverordnung zur Verhütung von Waldbränden im Landkreis Cloppenburg notwendig wird.