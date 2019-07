Zwei Navis aus Autos ausgebaut

Cloppenburg Zweimal haben bislang Unbekannte im Cloppenburger Stadtgebiet fest installierte Navigationsgeräte aus Autos der Marke Volkswagen ausgebaut und gestohlen. Ein Zwischenfall ereignete sich am Dienstag zwischen 8.30 und 9 Uhr an der Amselstraße. Der Geschädigte wollte lediglich noch einige Dinge aus dem Auto holen, um dann mit seinem VW Passat, in den Urlaub aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Den zweiten Diebstahl meldet die Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen 5 Uhr am Nachtkerzenweg. Das betreffende Auto war ein VW Sharan, der Schaden beträgt 2500 Euro. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei Cloppenburg: Telefon 0 44 71/1 86 00.