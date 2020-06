Zweiräder In Halle Gefunden: Diebesbande in Cloppenburg aufgeflogen

Cloppenburg Eine Diebesbande aus Cloppenburg, die Krafträder und Pedelecs gestohlen hat, ist nun von der Polizei gestoppt worden. Bereits am Samstag ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass in einer Halle am Alten Emsteker Weg Diebesgut lagern könnte – darunter Motocross-Maschinen und Motorroller sowie Pedelecs. Diese sollten dort gelagert und teilweise zerlegt worden sein, teilt die Polizei am Dienstagmittag mit.

Bei der unmittelbar folgenden Durchsuchung konnten diverse Krafträder und Motorroller sichergestellt werden. Außerdem standen in der Halle drei Pedelecs. Zwei Motorcross-Maschinen konnten bereits einem Diebstahl am 22. Mai in Cloppenburg zugeordnet werden. Ein Pedelec wurde am 1. Juni in Cloppenburg gestohlen.

Beim weiteren Diebesgut sucht die Polizei noch nach den Eigentümern. So wurden unter anderem eine zerlegte, gelbe Crossmaschine der Marke Suzuki, eine grüne Crossmaschine der Marke Kawasaki, eine zerlegte blaue Crossmaschine der Marke Yamaha und schwarz-rote Verkleidungsteile eines Motorrollers gefunden. Dazu wurde ein graues Herren-Pedelec der Marke Haibike und ein grau-rotes Herren-Pedelec der Marke Focus sichergestellt.

Die Eigentümer werden gebeten, sich möglichst unter Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter Telefon 04471/18600 zu melden. Der Tatverdacht richtet sich aktuell gegen mehrere Männer aus dem Bereich Cloppenburg im Alter von 20 bis 23 Jahren. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und möglichen, weiteren Mittätern dauern weiter an, heißt es von der Polizei am Dienstag.

