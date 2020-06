Cloppenburger verursacht Unfall auf der A 1

Ein 56-jähriger Cloppenburger hat am Freitag gegen 1.30 Uhr mit seinem Lkw-Gespann auf der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener einen Unfall im Bereich einer Nachtbaustelle verursacht. Zum Unfallzeitpunkt war der Hauptfahrstreifen des zweispurigen Bereiches gesperrt gewesen. Aus bislang unbekannten Gründen überfuhr der 56-Jährige am Beginn der Nachtbaustelle die dort aufgestellten Baken und kollidierte mit einem auf den Hauptfahrstreifen abgestellten Sicherungsanhänger. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte das Lkw-Gespann auf den Überholfahrstreifen und anschließend nach rechts durch die Außenschutzplanke in einen Graben, wo das Gespann umstürzte. Es entstand Sachschaden am Lkw-Gespann, am Sicherungsanhänger, der Baustellenabsicherung sowie an der Außenschutzplanke. Zudem verendeten von den 850 geladenen Puten etwa 500. Die übrigen Tiere wurden nach Rücksprache mit dem Veterinäramt des Landkreises Diepholz in einen nahegelegenen Schlachthof gebracht. Der Cloppenburger wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Bereich der Unfallstelle wurde der Hauptfahrstreifen bis in den Freitagvormittag gesperrt, um den Lkw und die Puten bergen zu können. Die entstandene Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen