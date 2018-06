Damme Aus einem Baumarkt an der Wiesenstraße in Damme (Landkreis Vechta) sind drei Mähroboter gestohlen worden. Gegen 11.30 Uhr entwendeten zwei Männer am Donnerstag die Geräte im Wert von 2397 Euro, meldete die Polizei am Freitag.

Anschließend flüchteten sie mit zwei Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Dabei handelte es sich um einen weißen Ford Focus mit einem HB-Kennzeichen und einen schwarzen Pkw der Marke Mercedes mit VEC-Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491-9500 entgegen.