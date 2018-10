Damme Auf seiner Flucht vor der Polizei hat ein 26-jähriger Mann in Damme einen Beamten mit einem Messer bedroht. Das teilt die Polizei mit.

Demnach sollte im Zuge von Ermittlungen zu Einbruchdiebstählen in die Dammer Realschule in den vergangenen Monaten die Wohnung eines 34-jährigen Dammers durchsucht werden. Das Amtsgericht Oldenburg hatte einen entsprechenden Beschluss erlassen. Unmittelbar vor Beginn der Maßnahme erschien laut Polizeiangaben ein 26 Jahre alter Mann aus Lettland vor dem Objekt. Er gab gegenüber den Beamten an, vorübergehend in der Wohnung zu wohnen, jedoch ohne dort gemeldet zu sein.

Die Beamten in Zivil, gaben sich als solche zu erkennen, wiesen sich aus und verlangten von dem Mann, sich ebenfalls auszuweisen. Dies verweigerte er jedoch, wurde aggressiv und lieferte sich ein kurzes Wortgefacht mit den Beamten, bevor er zu Fuß floh.

Kurz vor einem nahen Waldstück wurde er von einem Polizisten gestellt und zog nun ein Messer, welches er gegen den Beamten richtete. Der jedoch konnte den 26-Jährigen überwältigen und ihn vorläufig festnehmen.

Die anschließende Wohnungsdurchsuchung förderte dann das Diebesgut aus dem letzten Schuleinbruch am 2. Oktober zu Tage, ebenso weiteres Beweismaterial, welches sichergestellt wurde.

Vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Vechta wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen den 26-jährigen Letten Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Fluchtgefahr angeordnet. Eine Beteiligung an den Schuleinbrüchen wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. Der 34-jährige Wohnungsinhaber wurde vor Ort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.