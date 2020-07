Durchsuchung In Friesoythe: Polizei findet ein Kilogramm Drogen

Friesoythe Spektakulärer Fund in Friesoythe: Am Mittwoch, 15. Juli, beschlagnahmten Polizeibeamte in einer Wohnung an der Straße Alte Meeschen in Friesoythe rund ein Kilogramm an Betäubungsmitteln. Der Durchsuchung vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Friesoyther. Dieser steht im Verdacht, Betäubungsmittel zu besitzen und damit zu handeln.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte belastendes Beweismaterial zusammengetragen werden, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen ausgestellt wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Durchsuchung am Mittwoch wurden die Beamtinnen und Beamten durch Diensthundeführer mit ihren Polizeidiensthunden tatkräftig unterstützt. Die Durchsuchung führte zum Auffinden von mutmaßlichen Beweismaterial, welches einen Drogenhandel untermauert. Unter den Betäubungsmitteln war unter anderem Marihuana mit dabei.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die weiterführenden Ermittlungen hinsichtlich möglicher Unterstützer und Abnehmer dauern an.