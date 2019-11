Edewechterdamm Schwarz steht es auf Gelb geschrieben: Edewechterdamm. Der Ort am Küstenkanal verfügt auf seiner Durchgangsstraße nach Friesoythe neuerdings über Tafeln, die auf eine geschlossene Ortschaft hinweisen – wie ein „richtiges“ Dorf. Zuvor hatte es an der Altenoyther Straße (Landesstraße 831) lediglich grüne Schilder mit gelber Schrift als Ortsteiltafel gegeben, die auf Edewechterdamm hinwiesen.

Zwar war eine Tempo-50-Zone an der Altenoyther Straße zwischen der Kanalbrücke und dem Johannweg eingerichtet, die wurde allerdings schnell mal von Autofahrern aus Richtung Altenoythe kommend übersehen. Erschwerend kam hinzu, dass es an diesem Abschnitt keine Straßenlaternen gibt. An die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten sich viele Autofahrer also nicht. Das Fahrverhalten dürfte nun deutlich defensiver werden.

Anfang 2013 war vom damaligen CDU-Ratsherrn Achim Pleis stellvertretend für die knapp 1000 Einwohner des Ortes ein Antrag bei der Stadt Friesoythe ob der Verkehrssicherheit gestellt worden. Gelbe Ortstafeln sollten nach Edewechterdamm kommen. Die kamen, wurden allerdings an den Nebenstraßen der Altenoyther Straße platziert. So standen sich zwei Ortseingangsschilder – eins am Elisabethweg und eins am Johannweg – schräg gegenüber, wenn man auf der einen Seite der Fußgängerampel über die Altenoyther Straße ging. Der Ort war also bis dato nie ganz geschlossen. Diese Schilder sind nun im Gegenzug von der Landesbehörde entfernt worden.

Und warum hat es so lange gedauert, bis die Edewechterdammer ihre komplett geschlossene Ortschaft bekommen haben? „Durch die Zufahrten rechts und links der Altenoyther Straße mit den Baugebieten ist eine neue Situation mit Ortsbildcharakter entstanden“, sagt Bürgermeister Sven Stratmann. Durch die Bebauung sei auch eine geschlossene Ortschaft zu erkennen. In dem Abschnitt zwischen Brücke und Ampel soll zudem eine Verkehrsinsel gebaut werden.