Edewechterdamm Zweiter schwerer Verkehrsunfall in wenigen Tagen in Edewechterdamm: Ein 15-jähriger Radfahrer aus Husbäke ist am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Kanalstraße schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links vom Radweg Richtung Bösel ab und wurde von einer 20-jährigen Autofahrerin aus Bösel, die in gleicher Richtung fuhr, erfasst. Ein Notarzt brachte den Jungen in ein Oldenburger Krankenhaus.

Erst am Donnerstag war ein 76-jähriger Radfahrer ein paar Meter weiter bei einem Unfall schwer verletzt worden.