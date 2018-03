Edewechterdamm Ein 76-jähriger Fahrradfahrer aus Oldenburg ist am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr auf der Kanalstraße in Edewechterdamm schwer verletzt worden und schwebt aktuell in Lebensgefahr. Der Fahrradfahrer fuhr auf der Kanalstraße auf der Grenze zwischen der Gemeinde Bösel und der Stadt Friesoythe Richtung Edewechterdamm und wollte nach links in die Kantinenstraße einbiegen.

Dabei wurde der Radfahrer von einer 25-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg übersehen. Es kam zur Kollision. Notarzt und Rettungskräfte behandelten den Fahrradfahrer – auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Kanalstraße war bis in den Nachmittag hinein gesperrt.