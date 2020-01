Edewechterdamm Wer in diesen Tagen mit dem Auto von Friesoythe aus Richtung Bad Zwischenahn und Oldenburg unterwegs ist, muss mehr Geduld und Zeit mitbringen als üblich. Grund dafür sind Erdarbeiten an der Bundesstraße 401 in Edewechterdamm.

Seit Montag werden dort Rohre verlegt – eine Gasrohrleitung sowie Leerrohre, die später für die Telekommunikation und die Internetversorgung verwendet werden. „Wir sind uns bewusst, dass es dort eine verkehrstechnisch sensible Stelle ist und versuchen die Beeinträchtigung des Verkehrs so gering wie möglich zu halten“, sagte Franz Fredeweß von der Straßenmeisterei Friesoythe auf Nachfrage der NWZ. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Dafür wurden die Grünphasen für alle Richtungen auf insgesamt 60 Sekunden verlängert. „Freitagmittag wird die Baustelle dann wieder komplett abgeräumt, so dass der Verkehr wieder normal fließen kann“, so Fredeweß weiter.

Falls danach noch weitere Arbeiten nötig sind, können diese dann auch von der Berme aus stattfinden, so dass der Verkehr ganz normal wieder fließen kann, sagt Fredeweß weiter.

In den vergangenen Tagen war es gerade in den Stoßzeiten im Berufsverkehr (morgens und abends) zu längeren Rückstaus in allen Richtungen gekommen. Auf der Altenoyther Straße staute sich der Verkehr gerade am Nachmittag teilweise bis hinter das Ortsschild von Edewechterdamm.