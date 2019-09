Dachstuhl gerät in Brand

Elisabethfehn Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Dienstag, 3. September, gegen 3.15 Uhr an der Gorch-Fock-Straße in Elisabethfehn zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines Kamins aus und breitete sich dann über eine Zwischendecke bis auf den Dachstuhl aus, teilte die Polizei mit.

Ein Vollbrand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Barßel, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Kameraden vor Ort war, verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, dürfte sich allerdings im sechsstelligen Bereich bewegen, so die Polizei weiter.