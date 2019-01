Elisabethfehn Lebensgefährlich verletzt worden ist am Neujahrsmorgen gegen 8 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße in Elisabethfehn. Der Wagen des 18-Jährigen kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links über die Gegenfahrspur von der Straße ab. Hier prallt er gegen zwei Bäume und kam etwa 20 Meter weiter auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Der 18-Jährige konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Im Krankenhaus verschlechterte sich sein Zustand. Es bestehe akute Lebensgefahr, so die Polizei.