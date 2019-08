Elisabethfehn Ein Radlader ist am Donnerstag, 22. August, bei Bauarbeiten gegen 15.20 Uhr an der Schleusenstraße in Elisabethfehn in Barßel ein Radlader in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr Barßel, die mit vier Fahrzeugen und 22 Kameraden anrückte, stand die Baumaschine bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr musste unter Atemschutz die Brandbekämpfung vornehmen. Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet. An der Baumaschine Endstand ein Totalschaden. Über die Schadenshöhe und Brandursache konnten keine Angaben gemacht werden, so Feuerwehr und Polizei.