Unfall: Rote Ampel missachtet

Elisabethfehn Auf der Kreuzung Hauptstraße/Oldenburger Straße/Friesenstraße in Elisabethfehn ist es am Freitagabend, 1. Juni, gegen 23.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Strücklinger befuhr nach Polizeiangaben mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Strücklingen und missachtete an der genannten Kreuzung das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es folgte auf der Kreuzung ein Zusammenstoß mit einem aus der Oldenburger Straße in Richtung Friesenstraße fahrenden Pkw, der von einem 60-Jährigen aus Barßel geführt wurde und in dem sich eine 58-jährige Barßelerin als Beifahrerin befand.

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro.