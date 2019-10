Elisabethfehn Schon wieder gibt es Ärger an der Ampelanlage: Seit Ende Mai steht an der Kreuzung bei der ehemaligen Torfkoksfabrik in Elisabethfehn eine nagelneue Ampelanlage. Bereits im Juli berichtete unsere Zeitung über die neue Anlage, da gerade für Radfahrer manche Lichtzeichen sehr schwer zu sehen waren.

Jetzt sorgt die Ampelanlage wieder für Verwirrung. Sie soll nach der Meinung von Augenzeugen, unter anderem des Kioskbetreibers, der unmittelbar am Nadelöhr sein Geschäft hat, auch nicht ganz rund laufen und zu Beinahe-Unfällen führen. Vor gut zwei Wochen stießen zwei Autos zusammen, die angeblich beide eine Grünphase hatten. Auf Nachfrage konnte die Polizeistation Friesoythe das so nicht bestätigen. Die für die Schaltung der Ampelanlage zuständige Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen teilte mit, dass generell bei einer Lichtsignalanlage zeitgleich immer nur eine Grünphase besteht. Die Signalprogramme von Lichtsignalanlagen werden derart gestaltet, dass durch zusätzliche Sicherungen eine parallele Schaltung von zwei Grünphasen verhindert wird. „Dieses ist auch bei der Anlage in Elisabethfehn in gleicher Weise umgesetzt“, sagte Stephanie Merschel, stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs Lingen.

Dennoch ließ die Lingener Behörde die Anlage vor Ort dieser Tage noch einmal durch die Straßenmeisterei Friesoythe und den Verkehrssachbearbeiter überprüfen. Danach arbeite die Anlage ordnungsgemäß; es gebe keine doppelten Grünzeiten. Dennoch werde die Straßenmeisterei die Situation vor Ort weiterhin dahingehend beobachten, ob eventuell ein Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer vorliegt.

Installiert wurde die Anlage unter anderem wegen einem Unfall, bei der eine junge Frau lebensgefährlich verletzt wurde.