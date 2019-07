Elisabethfehn Eine Kreuzung und ihre Tücken – ein Satz, der gleich in mehrfacher Weise auf die Kreuzung Oldenburger Straße/Sater Landstraße/Oltmann-Strenge-Straße in Elisabethfehn zutrifft. Allein die Lage ist kompliziert. In der Mitte fließt der Elisabethfehnkanal, links und recht daneben die Oldenburger Straße und die Schleusenstraße und dann kommen von den Seiten auch noch die Sater Landstraße sowie die Oltmann-Strenge-Straße an. Die Kreuzungen sind dazu noch leicht versetzt und die Klappbrücke über den Kanal ziemlich schmal. Gleichzeitig gibt es in dem Bereich auch noch eine Bushaltestelle.

Nach einem tödlichen Unfall haben Gemeinde und Landkreis reagiert und die Umplanung der Kreuzung vorangebracht. Seit ein paar Wochen ist an der Stelle die neue Ampelanlage aktiv. Doch auf den ersten Blick läuft die Anlage noch nicht ganz rund. Die NWZ hat sich die Kreuzung einmal genauer angeschaut.

• Ampel hängt zu hoch

Was auf den ersten Blick wie ein großer Vorteil aussieht, erweist sich für Fußgänger und Radfahrer als großer Nachteil. Wer von der Oltmann-Strenge-Straße und der Schleusenstraße auf die Klappbrücke zufährt, wird jetzt von zwei Ampelmasten gebremst. Für alle Verkehrsbeteiligten erst einmal eine gute Sache, denn früher fuhr man eher „auf gut Glück“ auf die Brücke und musste hoffen, dass einem niemand entgegen kam. Begegnungsverkehr ist auf der schmalen Klappbrücke nämlich nicht möglich. Doch damit Radfahrer und Fußgänger die Ampel aktivieren können, müssen sie den Schalter direkt am Ampelmast betätigen. Um jetzt aber das Signal zu sehen, muss der Radfahrer oder Fußgänger sich mitten auf die Straße stellen, weil man zur Ampel nicht mehr hochsehen kann, wenn man direkt davor steht. „Dieser Umstand ist uns bekannt. Wir werden direkt über dem Schalter neue Signalgeber anbringen, so dass man das grüne Licht direkt dort sehen kann“, gibt Landkreis-Pressesprecher Frank Beumker auf Nachfrage der NWZ bekannt.

• Mastenposition

Doch auch auf der anderen Seite des Kanals gibt es Probleme. Mehrere Anwohner sind mit der Anordnung der Ampelmasten nicht so richtig zufrieden. An der Kreuzung mit der Sater Landstraße stehen die Masten laut Ansicht eines Anwohners an der falschen Stellen – mitten auf dem Gehweg. Für Rad- und Rollstuhlfahrer sei hier ein Durchkommen sehr schwierig. „Die Anordnung der Masten ist aber komplett vorschriftsgemäß“, so Beumker weiter. Generell weiß aber auch der Landkreis-Sprecher um die besonderen Umstände an der Kreuzung. „Wir mussten im Bestand bauen und dort herrschen sowieso recht enge Verhältnisse. Da musste man sicherlich auch den ein oder anderen Kompromiss eingehen“, so Beumker weiter.

• Neun Ampelmasten

Ebenfalls könnte man sich die Frage stellen, ob ganze neun Ampelmasten an der Kreuzung vielleicht etwas zu viel seien. Auf der Seite der Oldenburger Straße gibt es gleich drei Signalmasten für Fuß- und Radfahrer. „Die Masten sind alle vorschriftsgemäß aufgestellt und machen an dieser Stelle auch Sinn, damit auch wirklich alle Verkehrsteilnehmer aus jeder Richtung ihr Signal sehen können“, sagt Beumker.