Emstek /Molbergen Drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren aus Emstek und Cloppenburg haben am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in Emstek auf drei Personen aus Emstek eingeschlagen. Hierbei zogen sich zwei Opfer leichte Verletzungen zu. Zuvor war es nach Polizeiangaben zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen gekommen.

Die drei Täter hatten zunächst unerkannt flüchten können, wurden von Beamten der Polizei Cloppenburg aber gestellt. Gegen die drei Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

• Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag gegen 14.55 Uhr in Schneiderkrug. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem schwarzen Audi A6 auf der Emsteker Straße (B 69) in Höhe der Sülzbührener Straße. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer leicht von hinten auf. Der 22-Jährige stieg aus und bat, ihm zu folgen. Der Verkehrsteilnehmer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von circa 250 Euro zu kümmern. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer soll einen silbernen Ford Focus mit einem Kennzeichen aus Vechta gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Telefon 0 44 73/23 06) entgegen.

• Versuchter Diebstahl

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag gegen 1.30 Uhr, von einem Betriebshof an der Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek Paletten zu stehlen. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Die Täter flüchteten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen unerkannt und ohne Diebesgut. Weitere Zeugen mögen sich bei der Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) melden.

• Zwei Verletzte

Zwei Personen wurden am Freitag bei einem Unfall in Molbergen leicht verletzt. Ein 20-Jähriger aus Molbergen befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Auto die Cloppenburger Straße in Richtung Molbergen und geriet ausgangs einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Heck gegen einen Baum und kam im Seitengraben zum Stillstand. Mit im Auto war ein 20-Jähriger aus Lindern. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.