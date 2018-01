Emstek Am Mittwochmorgen kam es laut Polizei um 7:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 72.

Ein 63-jähriger Rotenburger befuhr in Höhe Anschlussstelle Cloppenburg die Bundesstraße aus Richtung Vechta kommend in Richtung Cloppenburg und beabsichtigte nach links in Richtung Osnabrück auf die Autobahn 1 aufzufahren. Dabei übersah er eine 29-Jährige aus Höltinghausen, die mit ihrem Fiat in Richtung Vechta unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die 48-jährige Beifahrerin des im unfallverursachenden Fahrzeug schwer verletzt wurde. Die 29-jährige und der 63-jährige wurden leicht verletzt.

Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Bundesstraße war während der Verkehrsunfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.