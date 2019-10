Emstek Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 11.40 Uhr auf der Cappelner Straße in Emstek ereignet, wie die Polizei mitteilt. Ein 57-jähriger Cappelner war mit seinem VW Tiguan in Richtung Cloppenburg unterwegs. Eine aus der Straße Am Wegholt kommende 24-Jährige aus Cloppenburg übersah den vorfahrtberechtigten Tiguan und fuhr auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Tiguan und dem VW Passat der Cloppenburgerin.

Bei dem Unfall wurden neben der Verursacherin auch ihr Baby sowie der Cappelner und seine beiden 16-jährigen Mitfahrerinnen verletzt. Neben der Polizei war auch das Deutsche Rote Kreuz mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 10.000 Euro.