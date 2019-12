Emstek Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Mittwoch gegen 8.20 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Cappeln auf der Westeremsteker Straße in Emstek einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben war die Frau in einer Rechtskurve in Richtung Cappeln von der Fahrbahn abgekommen. Sie versuchte gegenzusteuern, geriet dabei ins Schleudern und prallte schließlich gegen einen Baum. Die 29-Jährige, die keinen Führerschein besitzt, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Pkw ist ein Totalschaden – der Sachschaden beträgt laut Polizei 5000 Euro. Vor Ort war auch die Feuerwehr Emstek, weil eine Rauchentwicklung beim Pkw gemeldet worden war.