Emstek Am Montag gegen 12 Uhr hat sich laut Polizeiangaben auf der A1 zwischen Cloppenburg und Vechta ein Unfall mit erheblichem Sachschaden ereignet. Der 57-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Finnland befuhr die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück, als der Laster nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke prallte. Dabei wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite so erheblich beschädigt, dass die Fracht von 24 Tonnen Holz zunächst umgeladen werden musste. Erst danach konnte der Sattelzug geborgen werden. Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, hatten Einsatzkräfte die Bergung auf die Abendstunden verschoben. Aus diesem Grund war die A1 in Richtung Osnabrück ab Ausfahrt Cloppenburg zwischen 20 bis 23.30 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.