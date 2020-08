Emstek Badegäste haben am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr einen leblosen Jungen im Halener Badesee in Emstek entdeckt und ihn ans Ufer gebracht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur NonstopNews leiteten Ersthelfer sofort die Reanimation des Kindes ein.

Unterdessen traf ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdiensten am Badesee ein. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in kritischem Zustand in ein Krankenhaus.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.