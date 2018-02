Frage: Herr Peters, Sie haben Tauchspots auf der ganzen Welt besucht. Australien, Ägypten, Thailand: Wo liegen die spannendsten Reviere?

Peters: Nordsee, Nordsee und noch mal Nordsee. Sie ist und bleibt das spannendste Revier. Bunte Fische sind nichts für mich. Klar freue ich mich auch mal auf wärmeres Gewässer. Die Nordsee ist dunkel, rau, grün, hat schlechte Sicht und eine starke Strömung. Das Wetter ist unberechenbar. Die Nordsee ist AC/DC, das Mittelmeer Helene Fischer.

Frage: Eine Herausforderung für Taucher...

Peters: Ja sicher. Das sieht man auch daran, wie wenige Taucher hier unterwegs sind. In der Ostsee sind es deutlich mehr. Aber in der Nordsee liegen unfassbar viele Wracks. Zwei Weltkriege haben ihre Spuren hinterlassen. Es gehört aber eine Menge dazu, in der Nordsee zu tauchen. Ich habe lange gebraucht, dort klarzukommen.

Vortrag Über das Thema Schatz- und Wracktauchen in der Nordsee wird Andi Peters gemeinsam mit Thomas Reim auf Einladung von „Steves Tauchshop“ aus Bösel am Freitag, 16. März, ab 19.30 Uhr im Heimathaus Bösel sprechen. Tickets können online unter www.steves-tauchshop.de geordert werden.

Frage: Wie steht es um die Sicherheit bei den Tauchgängen?

Peters: Die Taucher sind alle gut ausgebildet, ein Großteil schon sehr erfahren. Das müssen sie sein, denn das Tauchen in Schiffswracks ist nicht ungefährlich: scharfe Kanten und auch Munition aus den Weltkriegen sind Thema. Die Nordsee als Gesamtkonstrukt ist nicht ohne. Wir achten sehr auf Sicherheit.

Frage: Was macht ein Wracktaucher im Winter?

Peters: Die Vorbereitung braucht viel Zeit. Schulungen, Überleben-Seetraining, auch manchmal Tauchgänge, aber nur zu Trainingszwecken – dafür bietet sich im Winter die Gelegenheit. Und für Recherchen in den Archiven, um neue Wracks zu finden und die Geschichte dazu herauszufinden. Die Saison beginnt dann an Ostern und geht bis Oktober. Danach wird das Wetter für uns zu unberechenbar.

Frage: Auf dem Fernsehsender Auf dem Fernsehsender DMAX sind Sie mit Ihrem Team als „Wracktaucher“ (Wiederholung ab 20. März) zu sehen. Was war für Sie bislang der spannendste Fund?

Peters: Das war noch vor der Fernsehproduktion für DMAX, 2007 vor Borkum: Das Passagierschiff Cimbria war 1883 nach einer Kollision gesunken und riss 437 Menschen mit in die Tiefe – die größte Schiffskatastrophe vor der Titanic. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Fundstücke in einer Ausstellung gezeigt werden. Die Schicksale der Menschen, die den Tod fanden, die lassen einen nicht los. Ein Schatz muss nicht aus Gold und Silber bestehen, die Geschichten sind manchmal viel spannender.

Frage: Finden Sie gelegentlich unentdeckte Wracks?

Peters: Das ist immer wieder der Fall. Jedes Jahr werden in der Nordsee 30 bis 40 unentdeckte Schiffwracks kartographiert, allerdings ohne den Hinweis, um welche Art Schiff es sich handelt. Auch wir stoßen bei unserer Arbeit gelegentlich auf Wracks, die bislang nicht verzeichnet sind.

Frage: Welches Wrack begegnet Ihnen in Ihren Träumen?

Peters: Ich träume von einem gesunkenen Segelschiff, der „Maria“. Der echte Namen bleibt geheim. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war das spanische Schiff bei Sturm in der Nähe zu Helgoland gesunken. Wenn man von so einer Geschichte hört, beißt man sich daran fest und versucht, soviel wie möglich darüber zu erfahren. Nach der „Maria“ und ihren Schätzen werde ich auch in diesem Jahr wieder suchen.

Frage: Was sind weitere Pläne?

Peters: Ein sehr gut erhaltenes Wrack aus dem Ersten Weltkrieg steht auf dem Plan, zur Cimbria wollen wir auch noch einmal, um neue Aufnahmen und einen Scan zu machen.

