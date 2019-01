Essen /Cloppenburg Das war ein teures Parfüm. Es kostete am Ende 4500 Euro. Zu dieser Geldstrafe hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 41 Jahre alten Rumänen aus Essen verurteilt – wegen Diebstahls in fünf Fällen. Mit auf der Anklagebank saßen die Ehefrau und die Schwester des Angeklagten. Weil der 41-Jährige die gesamte Schuld aber auf sich nahm, wurden die Frauen freigesprochen. Ihnen war nichts zu beweisen.

Der 5. Mai 2018 sollte sich lohnen. An nur einem Tag soll das Trio laut Anklage in Cloppenburg fünf Diebstähle begangen haben. Textilien, Kosmetika und Parfüm waren in verschiedenen Geschäften in Cloppenburg gestohlen worden. In einem Parfüm-Geschäft hatte sich der 41-Jährige beraten lassen. Die Verkäuferin, die das Beratungsgespräch geführt hatte, hatte nach eigenem Bekunden gleich ein ungutes Gefühl.

Als sie sich kurz entfernte, hatte sie auf der Videoüberwachungskamera gesehen, wie sich der Angeklagte das Parfüm einsteckte. Eine andere Verkäuferin verfolgte den Angeklagten bis nach draußen. Sie hatte gesehen, wie der Angeklagte das Diebesgut in den Kofferraum seines strategisch gut geparkten Fahrzeugs legte. Dann war er in ein anderes Geschäft gegangen und hatte weitere Waren gestohlen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand dort schon die Polizei, die für den Angeklagten schon einmal den Kofferraum seines Fahrzeugs geöffnet hatte.

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei bei dem Angeklagten ein großes Lager an gestohlenen Waren, teils noch mit den Sicherheitsetiketten versehen. Außerdem wurde eine Preisliste für Parfüm-Artikel sichergestellt. Viele der gestohlenen Waren konnten den entsprechend geschädigten Geschäften zugeordnet werden.

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Dass er nur alleine gestohlen haben will, war ihm nicht zu widerlegen gewesen.