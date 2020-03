Coronakrise In Kreis Cloppenburg: Kundin wird im Streit um Klopapier handgreiflich

Essen in Streit um Toilettenpapier ist am Samstag in Essen eskaliert. Ein 29-jähriger Essner geriet mit einer 23-jährigen Kassiererin in einem Lebensmittelgeschäft in Streit, weil der Mann mehrere Packungen Toilettenpapier kaufen wollte. Nach einem klärenden Gespräch verließ der Kunde das Geschäft mit nur einer Packung des begehrten Papiers, heißt es von der Polizei.

Kurze Zeit später allerdings erschien in dem Geschäft die 37-jährige Schwester des Kunden. Erneut gab es Streit wegen des Toilettenpapiers. Diesmal wurde die 23-jährige Angestellte allerdings beleidigt und sogar geschlagen. Gegen die Täterin wurde eine Strafanzeige gestellt.