Räuberischer Diebstahl in Essen

Essen Einen räuberischen Diebstahl hat am Sonntag, 3. November, ein 20-jähriger Mann aus Quakenbrück in Essen begangene. Gegen 16.45 Uhr warf der Täter die Fensterscheibe eines Audis ein, der auf einem Firmenparkplatz in der Waldstraße stand, und stahl eine Radioblende sowie den Deckel der Mittelablage. Der 37-jährige Fahrer des Fahrzeugs ertappte den Täter und verfolgte ihn mit einem hinzueilenden 53-jährigen Zeugen aus Gehrde. Der Täter konnte durch den Zeugen schließlich gestellt und an der Flucht gehindert werden, jedoch verletzte sich der Gehrder dabei leicht. Sie konnten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Den Täter erwartet nun ein Verfahren. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Quakenbrücker wieder entlassen.