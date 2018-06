13-Jähriger leicht verletzt

Friesoythe Ein 13-jähriger Junge aus Friesoythe ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 14. Juni, leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 18-jähriger Friesoyther gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw den Niedersachsenring in Richtung Grüner Hof in Friesoythe. Er beabsichtigte dort, nach rechts auf die Straße Grüner Hof abzubiegen.

Dabei übersah er den 13-Jährigen aus Friesoythe, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Junge leicht verletzte. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann wurde jedoch wenig später ermittelt. Es entstand ein geringer Sachschaden.