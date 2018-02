15-Jähriger überfällt Markt

Friesoythe Ein mit einem Messer bewaffneter Täter überfiel am Dienstagmorgen einen Getränkemarkt an der Meeschenstraße in Friesoythe. Er bedrohte die 21-jährige Verkäuferin und entwendete das Bargeld aus der Kasse. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte durch die Friesoyther Polizei bereits sehr schnell ein 15-jähriger Friesoyther aufgegriffen werden, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Der Jugendliche hatte ein Messer sowie das geraubte Bargeld bei sich. Im Rahmen der Vernehmung räumte der Jugendliche ein, den Raub aus Geldmangel begangen zu haben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben.