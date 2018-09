28-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Friesoythe

Lebensgefährlich verletzt worden ist am Samstagabend ein 28-jährige Friesoyther bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Böseler Straße im Friesoyther Ortsteil Schlingshöhe. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 24-jähriger Friesoyther die Böseler Straße aus Richtung Bösel kommend in Richtung Friesoythe. Der 28-Jährige, der in einer Gruppe zu Fuß unterwegs war, die einen Junggesellenabschied feierte, wollte die Böseler Straße in die Straße Schlingshöhe überqueren, übersah dabei aber offenkundig des Wagen des 24-Jährigen. Er wurde frontal von dem Wagen erfasst. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen. Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung des DRK betreuten die Begleiter des jungen Mannes. Im Einsatz war neben den Polizeibeamten und mehreren Rettungswagen-Besatzungen auch die Feuerwehr Friesoythe, die die Unfallstelle ausleuchtete. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme längere Zeit gesperrt.