Abschleppdienst in Friesoythe: Jeder Schrott wird sofort mitgenommen

Friesoythe Das Auto ist nach einem heftigen Unfall nur noch ein Haufen Schrott. Ein Fall für den Abschleppdienst. Beim Einsatz werden die Stützen am Schleppwagen ausgefahren, danach erhebt sich der Kran mit dem entsprechenden Haken zum Aufnehmen. Das Verladefahrzeug kippt ein wenig nach links. Dann wird der Schrotthaufen geborgen und abtransportiert. „So ein Einsatz dauert meist eineinhalb Stunden, wenn er nicht in der Nachbarschaft ist“, sagt Jürgen Glänzel von der Firma AZA Auto Jannink. Er ist ein alter Hase, was das Abschleppen angeht. Seit 44 Jahren macht er diesen Job schon.

Auto aus Kanal geholt

Einen aufsehenerregenden Unfall erlebte der Kfz-Meister im Februar 2019: Ein 69-Jähriger war samt Fahrzeug im Küstenkanal an der Kreisgrenze beim Torfwerk zwischen Edewechterdamm und Husbäke gelandet. Passiert sei das Ganze, weil er im Dunkeln seinem Navigationsgerät zu sehr vertraute, hatte der unterkühlte, aber unverletzte Unfallfahrer erklärt. Der mit Wasser voll gelaufene Unfallwagen stellte sich letztendlich als zu schwer heraus. „Ein größerer Kran musste zu Hilfe kommen“, erinnert sich Jürgen Glänzel.

Die Firma Auto Jannink verfügt über zwei Schleppwagen, einer ist mit einem Bergekran ausgestattet. Beide kommen täglich zum Einsatz, aber nicht nur wegen Unfällen, sondern auch aufgrund von Pannen. Für falsch geparkte Autos ist das Kfz-Team dagegen nicht zuständig.

Am Unfallort wird dann entschieden, ob der verunfallte Wagen geborgen oder verladen werden muss. Handelt es sich nur um etwas Blechschaden und das Auto rollt noch, reicht ein einfaches Verladen – das Fahrzeug mit Ketten hochgezogen wird. Das Bergen ist dagegen aufwendiger. Liegt das Auto kopfüber, wird es mit einer Seilwinde oder einem Kran angehoben.

Das Bergen sei eine Kunst für sich, sagt Jürgen Glänzel. Man müsse super vorsichtig sein, da sein Arbeitgeber für jeden von ihm verursachten Schaden aufkommen müsse.

Dickes Fell vonnöten

Die Kollegen des Abschleppdienstes erleben dabei nicht nur Dankbarkeit. Manche Leute sind gegenüber Mitarbeitern schon mal unfreundlich oder äußern Unzufriedenheit am Service. „Da muss jeder für sich selbst entscheiden, wo die Grenze ist. Alles gefallen lassen muss man sich nicht“, so Jürgen Glänzel.

Aber nicht nur deswegen brauchen die Abschlepper ein dickes Fell. Oftmals bekommt man bei Einsätzen auch Bilder zu sehen, die psychisch belastend sind. „Es kann mitunter ziemlich heftig sein“, sagt Jürgen Glänzel. Wenn man schnell am Unfallort ist, könne es vorkommen, dass die Verletzen noch nicht geborgen sind. „Es gibt zum Beispiel Situationen, bei der zwei Füße unter einer Decke hervorgucken. Kollegen würden sich deshalb Hilfe bei einem Seelsorger suchen.

Die Polizei meldet sich übrigens nicht selbst beim Abschleppdienst. Nur eine Meldung bei der Abschleppzentrale in Erfurt tätigen die Beamten. Die bundesweite Zentrale informiert erst dann den Abschlepper.