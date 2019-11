Friesoythe Anlässlich des Patronatsfestes des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) hat ein Akademieabend in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Bösel-Saterland-Friesoythe stattgefunden. Referenten sind bei den Veranstaltungen jeweils ehemalige Schüler des Gymnasiums. Für den diesjährigen Abend im Forum am Hansaplatz konnte AMG-Koordinator Henning Jansen den weithin bekannten Strafverteidiger Reinhard Nollmann aus Cloppenburg gewinnen.

Nollmann hatte jüngst den Prozess um den Bootsunfall beim Hafenfest in Barßel 2016 mit zwei Toten und einer lebensgefährlich verletzten Person vor dem Schifffahrtsgericht in Emden platzen ließ. Er vertritt dort den angeklagten Barßeler Bootsführer. Der ehemalige Schüler Nollmann, der 1965 sein Abitur am AMG gemacht hatte, ist nicht allein dadurch bekannt, dass er schon machen Straftäter, ob Kindermörder oder Entführer verteidigt hat, sondern fällt allein schon wegen seiner langen grauhaarigen Mähne auf. Das griff der Schulleiter Peter Stelter in seiner Begrüßung auf. „Sie sind ein Jünger aus der 68er-Zeit und somit eine schillernde Figur. Ihre Friseur scheint eine Reminiszenz an diese Zeit zu sein“, fügte Stelter ein wenig süffisant hinzu, bevor Reinhard Nollmann zum Thema „Schärfere Gesetze, härtere Strafen, weniger Straftaten?“ referierte.

In seinem Vortrag ging der Referent auf aktuelle Entwicklungen in der strafrechtlichen Gesetzgebung und den Konsequenzen für die Beklagten und die gerichtlichen Entscheidungen ein. „Wir brauchen keine härtere Bestrafung, noch brauchen wir eine Gesetzesänderung. Das jetzige Rechtssystem ist völlig ausreichend, um Straftäter gerecht zu verurteilen bzw. ihrer Strafe zuzuführen. Strafe ist kein Selbstzweck“, meinte Nollmann. „Teile der Bevölkerung fordern härtere Strafen. Da kommt oft bei den Menschen die Forderung nach der Todesstrafe oder einem kurzen Prozess auf. Dadurch werden keine Straftaten verhindert. Härtere Strafen fordere ich beispielsweise für Einbrecher – nicht für Bagatellfälle wie eine Majestätsbeleidigung. Erdogan lässt grüßen.“

Jeder müsse sich hinterfragen: Was ist Strafe, welche Ziele verfolgt die Strafe oder was ist die richtige Strafe? Hier müsse jeder seinen eigenen Standpunkt finden. „Was ich fordere und für unabdingbar halte, ist die Beschleunigung der Verfahren, die sich leider immer wieder über Jahre hinziehen“, so der Friesoyther Notar und Rechtsanwalt. Ein gutes Beispiel sei der Bootsunfall in Barßel, der sich aufgrund von Zuständigkeitsrangeleien der Gerichte und Behörden schon über einige Jahre hinziehe