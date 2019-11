Friesoythe /Altenoythe /Markhausen Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 14. November, 21.30 Uhr, bis Samstag, 16. November, 18.30 Uhr, die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz am Rosenweg in Altenoythe geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04491/93160 entgegen.

Ferner hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 0.50 Uhr einen 28-jährigen Friesoyther gestoppt, der mit einem Pkw die Elbestraße befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte ein 37-jähriger Autofahrer aus Edewecht, den die Polizei in der gleichen Nacht gegen 2 Uhr aus dem Verkehr zog. Der Mann war einer Streife der Friesoyther Polizei aufgefallen, weil er mit verringerter Geschwindigkeit auf dem Niedersachsenring in Richtung Böseler Straße fuhr, teilte die Polizei mit. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,24 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei der Prüfung seines ukrainischen Führerscheines stellte eine speziell ausgebildete Beamtin fest, dass es sich um eine Fälschung handelte. Der 37-jährige Ammerländer ist also nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Auf 0,52 Promille sowie einen positive Drogenvortest brachte es ein 48-jähriger Autofahrer aus Vechta, den die Polizei am Samstag gegen 11.32 Uhr an der Straße Am Bahnhof in Friesoythe stoppte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, teilte die Polizei mit.

Zu einem Spiegelunfall ist es am Freitag gegen 12.25 Uhr in Markhausen gekommen. Ein 34-jähriger Friesoyther befuhr laut Polizei mit einem Transporter die Hauptstraße aus Richtung Peheim kommend. In einer Fahrbahnverengung kam ihm eine Sattelzugmaschine mit Auflieger entgegen. Die Fahrzeuge berührten sich, am Transporter des 34-Jährigen wurde der linke Außenspiegel beschädigt, Schaden: rund 500 Euro. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04491/93160.

Am Donnerstag bereits fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12 und 18 Uhr in der Straße Am Bahnhof gegen eine Straßenlaterne. Die wurde dabei beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auch hierzu bittet die Polizei um Zeugenhinweise.