Auffahrunfall auf B 401

Friesoythe Am Mittwoch ereignete sich gegen 12.20 Uhr in Friesoythe auf der Bundesstraße 401 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen befuhr die Bundesstraße in Richtung Papenburg und stoppte seinen Pkw auf der Fahrbahn in Höhe eines dortigen Hinweisschildes mit einer Wegbeschreibung. Hier fuhr eine nachfolgende 74-jährige Autofahrerin auf den stehenden Wagen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro.