Auffahrunfall: Streitüber Schuldfrage

Friesoythe Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in Friesoythe gekommen. Ein 63-jähriger Friesoyther bog mit seinem Daimler gegen 20.10 Uhr von der Straße Am alten Hafen nach links in die Straße Am Hafen ab. Der nachfolgende BMW mit einem 34-jährigen Friesoyther am Steuer, fuhr auf den Daimler auf. Da die Unfallbeteiligten bezüglich des Unfallverlaufs unterschiedlicher Meinung waren, werden Zeugen gebeten, die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/9316-0 zu kontaktieren. Der Schaden liebt geschätzt bei 500 Euro.