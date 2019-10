Friesoythe Er hat die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt: Ludger Lammers. Zuletzt übernahm er zwölf Jahre lang als Stadtbrandmeister größte Verantwortung. Als er nun auf der Mitgliederversammlung der Feuerwehr Friesoythe in die Altersabteilung verabschiedet wurde, wurde er wegen seiner Verdienste zum Ehrenstadtbrandmeister ernannt. Eine entsprechende Urkunde überreichte Bürgermeister Sven Stratmann.

Seit 1985 ist Lammers Mitglied der Feuerwehr und hat neben unzähligen Lehrgängen auch viele schwere Einsätze erleben müssen. Großbrände in Friesoythe und Gehlenberg, schwere Verkehrsunfälle mit vielen Verletzten oder Toten erforderten ein hohes Maß an Koordination. Nicht nur die eigenen Kräfte mussten richtig eingesetzt werden, auch die Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungsdienst, Notfallseelsorge, DLRG und Presse bedeutete einen enormen Aufwand. Sowohl als Feuerwehrmann und später als Führungskraft führte er stets mit großem Engagement seine Aufgaben aus.

Nachdem er einige Jahre als Ortsbrandmeister tätig war, bekleidete er zwölf Jahre das Amt des Stadtbrandmeisters der Feuerwehren der Stadt Friesoythe, seit 2006 ist Lammers 1. Hauptbrandmeister. Neben vielen anderen Funktionen war er Gruppenführer der Gefahrgutgruppe Friesoythe und Gründungsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes. Während seiner Amtszeit als Stadtbrandmeister brachte er die Gründung der Jugendfeuerwehren in Friesoythe und Markhausen auf den Weg.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Franz-Josef Nording schätzte Lammers direkte und weitdenkende Art. Er bewegte auf Kreisebene einige Veränderungen, betonte Nording in seiner Ansprache. Während Lammers Dienstzeit wurde das Feuerwehrhaus zwei Mal umgebaut, und auch hier war er stets an erster Stelle, betonte Ortsbrandmeister Matthias Schmidt und übergab den von den Kameraden unterschriebenen Feuerwehrhelm, den Lammers während seiner Dienstzeit trug.

Zahlreiche Auszeichnungen erhielt Lammers, so die Ehrennadel in Silber des Landesfeuerwehrverbandes, die Verdienstmedaille in Silber des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes und die Verdienstmedaille mit Bandschnalle des Kreisfeuerwehrverbandes Cloppenburg.