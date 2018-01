Auto beschädigt und geflüchtet

Friesoythe Am Freitag wurde zwischen 12.45 und 21.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Marktes an der Straße Am Hafen in Friesoythe der Wagen einer 21-jährigen Garrelerin beschädigt. Vermutlich verursachte ein Fahrer beim Ausparken mit seinem Pkw mit Anhängerkupplung den Schaden und fuhr davon, ohne sich darum zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden an dem Pkw der 21-Jährigen in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.