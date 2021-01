Autofahrer muss LKW ausweichen

Friesoythe Am Dienstag, gegen 6:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinwagen die Neuscharreler Straße in Richtung Neuscharrel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihm nach Angaben der Polizei mit einem schwarzen LKW entgegen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Friesoyther musste daraufhin mit seinem Wagen ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt nach Mitteilung der Polizei fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) in Verbindung zu setzen.

