Autos Kollidieren In Friesoythe: 80-Jähriger verletzt sich bei Unfall lebensgefährlich

Friesoythe Bei einem Unfall in Höhe des BBM-Baumarktes in Friesoythe sind am Mittwoch gegen 11 Uhr drei Personen verletzt worden – eine davon lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei erlitt ein 80-jähriger Friesoyther vermutlich einen medizinischen Notfall und fuhr mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz des Baumarktes über einen Grünstreifen sowie Bordstein auf die Böseler Straße. Dort kollidierte er mit dem Pkw einer 43-jährigen Barßelerin, die in Richtung Bösel unterwegs war. Der Wagen der Frau geriet ins Schleudern und stieß gegen einen Lkw, der aus Richtung Bösel kam.

Die Barßelerin und ihre 21-jährige Beifahrerin aus Elisabethfehn wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 80-jährige Fahrer wurde dagegen lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber, der auf dem Parkplatz des BBM-Baumarktes landete, ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An den beteiligten Pkw entstand nach Polizeiangaben jeweils Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt. Der Lkw wurde ebenfalls beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei derzeit auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Die Böseler Straße war wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Dadurch kam es unter anderem auch auf der Straße Grüner Hof zu Verkehrsbehinderungen. Neben zwei Rettungswagen und dem Notarzt war auch die Polizei vor Ort.