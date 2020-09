Autounfall In Friesoythe: Frau muss Transporter ausweichen

Friesoythe Eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Saterland war am Montag mit ihrem grauen VW Polo auf der Barßeler Straße von Friesoythe kommend in Richtung Kampe unterwegs. gegen 20 Uhr kam ihr dann vor Kampe im Bereich einer Linkskurve ein weißer Transporter entgegen, der nach Angaben der Polizei auf die Fahrbahn der 22-Jährigen geriet. Die Saterländerin musste ausweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von rund 2800 Euro, teilte die Polizei weiter mit. Der Transporterfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.