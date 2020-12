Einsatz für Polizei und Feuerwehr: Motorblock im Elisabethfehnkanal in Barßel

Friesoythe /Barßel Zu mehreren Einsätzen ist am Wochenende die Polizei ausgerückt.

• Motorblock im Wasser

Am Samstag gegen 13 Uhr hatten Passanten der Polizei gemeldet, dass im Elisabethfehnkanal in Höhe der Mühlenstraße ein Motorblock liege. Unbekannte scheinen diesen in dem Gewässer entsorgt zu haben. An dem Motorblock war zudem noch eine Ölwanne angebracht. Nach Polizeiangaben gelangte eine bislang unbestimmte Menge Öl ins Gewässer.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die Freiwillige Feuerwehr Barßel konnte den Motorblock schließlich aus dem Elisabethfehnkanal bergen. Das Technische Hilfswerk aus Cloppenburg unterstützte die Feuerwehr dabei und legte Ölsperren aus. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe ( 04491/93160) in Verbindung zu setzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung sei eingeleitet worden.

• Scheibe eingeschlagen

Eine beschädigte Bushaltestelle an der Friesoyther Straße in Barßel ist der Polizei am Freitag gemeldet worden. Unbekannte Täter hatten mehrere Glasscheiben des Wartehäuschens eingeschlagen, heißt es von der Polizei. In unmittelbarer Nähe sei zudem eine weitere, auf gleiche Art und Weise beschädigte Haltestelle aufgefunden worden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Telefon 04499/92220) oder Friesoythe (Telefon 04491/93160) in Verbindung zu setzen.

• BEtrunken am Steuer

Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe kontrollierten am Samstag gegen 1 Uhr einen 27-jährigen Ostrhauderfehner, der mit seinem Pkw in Barßel unterwegs war. Die Polizisten stellen dabei fest, dass der 27-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihn erwartet zudem ein einmonatiges Fahrverbot.