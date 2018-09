Friesoythe Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, hat sich bereits am Dienstag, 14. August, um 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Weserstraße in Friesoythe ein Verkehrsunfall ereignet. Zu diesem kam es, weil eine 34-Jährige aus Garrel mit ihrem Pkw rückwärts aus eine Parklücke auf die Straße fuhr und dabei den Pkw einer 51-jährigen Saterländerin touchierte. An den Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 450 Euro.