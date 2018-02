Beim RangierenZaun beschädigt

Friesoythe In der Zeit von Montag, 19. Februar, 19 Uhr, bis Dienstag, 20. Februar, 9.30 Uhr, ist in Friesoythe der Zaun einer Zuwegung eines zurückliegenden Wohnhauses am Eibenweg beschädigt worden. Das Schadensbild spricht laut Polizei dafür, dass dieser Schaden während des Rangierens mit einem Pkw, vermutlich mit Anhänger, verursacht wurde.

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Die Schadenhöhe steht derzeit nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.