Blaulicht: Feuer im Motorraum nach Unfall auf Kreuzung

Friesoythe Zwei Menschen sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Zum Unfall kam es, als gegen 15.57 Uhr eine 53-jährige Friesyotherin auf der Loruper Straße Richtung Lorup in Höhe Neulorup nach links abbiegen wollte. Sie übersah der Polizei zufolge, eine 44-jährige Friesoytherin, die ihr mit ihrem Auto entgegenkam. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurden die 44-Jährige sowie ihre sechsjährige Beifahrerin leicht verletzt.

Alle drei Beteiligten konnten sich selbst aus den Autos befreien. Jedoch begann eines der Fahrzeuge zu brennen, so dass die Feuerwehr Gehlenberg hinzugerufen wurde. Sie konnte das Feuer löschen, bei zweiten Wagen mussten die Feuerwehrleute nur die Batterie abklemmen, berichten die Gehlenberger. Das First-Responder-Team betreute die Verletzten, bis der Rettungswagen kam. „Nachdem das Kind einen ,Trost-Teddy’ von uns überreicht bekommen hat, sah die Welt auch schon wieder viel besser aus und der Schreck war schnell vergessen“, teilt die Feuerwehr Gehlenberg mit. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden, die Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9000 Euro.

• Rettung durch Fenster

Feuerwehr Friesoythe und Polizei mussten am späten Samstagmorgen gegen 11 Uhr bei einem medizinischen Notfall auf der Bahnhofstraße helfen. „Hier wurde ein lebensälterer Mann aus seiner Wohnung befreit und dem Krankenhaus zugeführt“, teilt die Polizei mit. Demnach verschaffte sich die Feuerwehr über ein Flachdach Zugang zu einem Fenster der Wohnung des Mannes, um dieses zu öffnen. So konnten die Helfer in die Wohnung gelangen. Viele Passanten wurden auf die Rettung aufmerksam, weil sie im Ortskern und mit so vielen Rettungskräften passierte.

Ein grauer Daimler ist von Unbekannten mit Lack besprüht und zerkratzt worden. Das Auto stand zwischen dem 6. September, 19 Uhr und dem 11. September, 20 Uhr auf einem Grundstück am Tulpenweg. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 04491/93160.