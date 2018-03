Friesoythe Ein 42 Jahre alter Mann soll am Samstagnachmittag in Friesoythe von seinem gleichaltrigen Nachbarn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden Beamte nach Streitigkeiten gegen 13.50 Uhr zu einer Wohnung nach Friesoythe gerufen. Dort fanden sie das alkoholisierte Opfer mit einer Bauchverletzung.

Der Friesoyther wurde angeblich bei dem Streit durch einen ebenfalls stark alkoholisierten 42-jährigen Nachbarn in dessen Wohnung mit einem Messer verletzt. Das Amtsgericht Cloppenburg erließ am Sonntag wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags Haftbefehl gegen den Verdächtigen.

Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus notoperiert. Der Mann ist inzwischen aber wieder außer Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.