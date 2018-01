Kennzeichen gestohlen

Friesoythe /BÖsel /Altenoythe In der Zeit von vergangenem Freitag, 26. Januar, bis Sonntag, 28. Januar, ist das Kennzeichenpaar „CLP-SB 248“ von einem VW Fox entwendet worden. Bisher ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob sich dieser Diebstahl in der Nacht zu Samstag, 27. Januar, in Bösel an der Overlaher Straße, am Samstag in Altenoythe an der Straße Bauerntannen oder in der Folgenacht zu Sonntag in Friesoythe auf dem Parkplatz eines Hotels an der Thüler Straße ereignete, teilte die Polizei am Montag mit.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.